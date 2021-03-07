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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
7 Марта 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 27-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Манчестер СитиНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
06.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
08.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Юнайтед2 : 0Манчестер Сити
29.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Сити0 : 1Манчестер Юнайтед
07.01.2020 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед1 : 3Манчестер Сити
07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
24.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
07.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 33 Манчестер Сити2 : 3Манчестер Юнайтед
10.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 16 Манчестер Юнайтед1 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
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Промо матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

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