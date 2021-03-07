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Вест Бромвич - Ньюкасл 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
7 Марта 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 27-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Вест БромвичНьюкасл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Бромвич - Ньюкасл, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Англия Сэм Эллардайс
Англия Стив Брюс
История личных встреч
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Вест Бромвич Альбион
03.03.2020 Кубок Англии 1/8 финала Вест Бромвич Альбион2 : 3Ньюкасл Юнайтед
28.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Вест Бромвич Альбион
28.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Вест Бромвич Альбион2 : 2Ньюкасл Юнайтед
06.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Вест Бромвич Альбион
28.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 19 Вест Бромвич Альбион1 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 36 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Вест Бромвич Альбион
09.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Бромвич Альбион0 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 20 Вест Бромвич Альбион1 : 0Ньюкасл Юнайтед
30.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 13 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Вест Бромвич Альбион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
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Промо матча «Вест Бромвич Альбион» — «Ньюкасл Юнайтед»

Отзывы и комментарии к матчу

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