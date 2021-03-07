  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Фиорентина - Парма 07.03.2021 прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
7 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 26-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
ФиорентинаПарма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Парма, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Парма
Парма
Главные тренеры
Италия Чезаре Пранделли
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
07.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Парма0 : 0Фиорентина
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Парма1 : 2Фиорентина
03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Фиорентина1 : 1Парма
19.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Парма1 : 0Фиорентина
26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Фиорентина0 : 1Парма
18.05.2015 Италия - Серия А Тур 36 Фиорентина3 : 0Парма
06.01.2015 Италия - Серия А Тур 17 Парма1 : 0Фиорентина
24.02.2014 Италия - Серия А Тур 25 Парма2 : 2Фиорентина
30.09.2013 Италия - Серия А Тур 6 Фиорентина2 : 2Парма
03.02.2013 Италия - Серия А Тур 23 Фиорентина2 : 0Парма

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Фиорентина - Торино 19.09.2020 прямая трансляция
    Фиорентина - Торино 19.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 19 августа 2020, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 1 -й тур Главный судья: Розарио...
  • Фиорентина - Болонья 03.01.2021 прямая трансляция
    Фиорентина - Болонья 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Даниэле...
  • Фиорентина - Кротоне 23.01.2021 прямая трансляция
    Фиорентина - Кротоне 23.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 23 января 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 19 -й тур Главный судья: Марко Пиччинини...
  • Фиорентина - Сассуоло 16.12.2020 прямая трансляция
    Фиорентина - Сассуоло 16.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 16 декабря 2020, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 12 -й тур Главный судья: Паоло Валери...
  • Фиорентина - Удинезе 25.10.2020 прямая трансляция
    Фиорентина - Удинезе 25.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290 25 октября 2020, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 5 -й тур Главный судья:...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close