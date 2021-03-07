Фиорентина - Парма 07.03.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Фиорентина - Парма, который запланирован на 07 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Чезаре Пранделли
|Роберто Д'Аверса
|07.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 1
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 37
|1 : 0
|26.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 1
|18.05.2015
|Италия - Серия А
|Тур 36
|3 : 0
|06.01.2015
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|24.02.2014
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 2
|30.09.2013
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 2
|03.02.2013
|Италия - Серия А
|Тур 23
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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