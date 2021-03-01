  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Леванте - Валенсия 12 марта прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
12 Марта 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 27-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
ЛевантеВаленсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Валенсия, который запланирован на 12 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Хави Грасия
Испания Сальвадор Гонсалес Воро
История личных встреч
13.09.2020 Испания - Примера Тур 1 Валенсия4 : 2Леванте
12.06.2020 Испания - Примера Тур 28 Валенсия1 : 1Леванте
07.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Леванте2 : 4Валенсия
14.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Валенсия3 : 1Леванте
02.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Леванте2 : 2Валенсия
11.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Валенсия3 : 1Леванте
16.09.2017 Испания - Примера Тур 4 Леванте1 : 1Валенсия
13.03.2016 Испания - Примера Тур 29 Леванте1 : 0Валенсия
31.10.2015 Испания - Примера Тур 10 Валенсия3 : 0Леванте
13.04.2015 Испания - Примера Тур 31 Валенсия3 : 0Леванте

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Леванте - Атлетик 26.02.2021 прямая трансляция
    Леванте - Атлетик 26.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 26 Февраля 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 25-й тур Главный судья: Исидро Диас...
  • Леванте - Вальядолид 22.01.2021 прямая трансляция
    Леванте - Вальядолид 22.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 22 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Хосе Мунуэра...
  • Леванте - Атлетик 04.03.2021 прямая трансляция
    Леванте - Атлетик 04.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 4 Марта 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 Финала Главный судья: Карлос...
  • Леванте - Осасуна 14.02.2021 прямая трансляция
    Леванте - Осасуна 14.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 14 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур Главный судья:...
  • Леванте - Эйбар 10.01.2021 прямая трансляция
    Леванте - Эйбар 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 10 января 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Сантьяго...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close