  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Аталанта - Специя 12 марта прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
12 Марта 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 27-й тур
Главный судья: Валерио Марини (Италия)
АталантаСпеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Специя, который запланирован на 12 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
21.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Специя0 : 0Аталанта

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Аталанта - Кротоне 03.03.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Кротоне 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Серия А, 25-й тур Главный судья: Симоне Содза (Италия)...
  • Аталанта - Дженоа 17.01.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Дженоа 17.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 17 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 18 -й тур Главный судья: Ливио...
  • Аталанта - Сассуоло 03.01.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Сассуоло 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 3 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 15 -й тур Главный судья: Фабио Мареска...
  • Аталанта - Парма 06.01.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Парма 06.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 6 января 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 16 -й тур Главный судья: Юан Лука Сакки...
  • Аталанта - Кальяри 14.01.2021 прямая трансляция
    Аталанта - Кальяри 14.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542 14 января 2021, Четверг. 23:15 МСК. Кубок Италии, 1/8 Финала Главный судья: Федерико...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close