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Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
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17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
23:00  es Севилья - Бетис
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Шахтёр - Десна 14 марта прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
14 Марта 2021, Воскресенье. 18:00 МСК. Премьер-лига, 18-й тур
ШахтерДесна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Шахтёр - Десна, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 18. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Десна
Чернигов
Главные тренеры
Португалия Луиш Мануэль Рибейру Каштру
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
04.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Десна2 : 2Шахтёр Д
12.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Десна2 : 4Шахтёр Д
06.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Шахтёр Д3 : 2Десна
23.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Шахтёр Д1 : 0Десна
22.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Десна0 : 1Шахтёр Д
19.10.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Шахтёр Д1 : 0Десна
25.07.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Десна0 : 2Шахтёр Д
26.03.2014 Кубок Украины 1/4 финала Десна0 : 2Шахтёр Д

Отзывы и комментарии к матчу

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