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Воскресенье 14 марта

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15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
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20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
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Арсенал - Тоттенхэм 14 марта прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
14 Марта 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 28-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
АрсеналТоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Тоттенхэм, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
12.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Арсенал
01.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Арсенал2 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Арсенал
19.12.2018 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Арсенал0 : 2Тоттенхэм Хотспур
02.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Арсенал4 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 27 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Арсенал
18.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 12 Арсенал2 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 35 Тоттенхэм Хотспур2 : 0Арсенал
06.11.2016 Англия - Премьер-лига Тур 11 Арсенал1 : 1Тоттенхэм Хотспур

Отзывы и комментарии к матчу

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