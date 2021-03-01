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Сассуоло - Верона 13 марта прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
13 Марта 2021, Суббота. 17:00 МСК. Серия А, 27-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
СассуолоВерона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сассуоло - Верона, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Верона0 : 2Сассуоло
28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Сассуоло3 : 3Верона
25.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Верона0 : 1Сассуоло
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Верона0 : 1Сассуоло
25.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Сассуоло0 : 2Верона
01.05.2016 Италия - Серия А Тур 36 Сассуоло1 : 0Верона
20.12.2015 Италия - Серия А Тур 17 Верона1 : 1Сассуоло
26.04.2015 Италия - Серия А Тур 32 Верона3 : 2Сассуоло
29.11.2014 Италия - Серия А Тур 13 Сассуоло2 : 1Верона
02.02.2014 Италия - Серия А Тур 22 Сассуоло1 : 2Верона

Отзывы и комментарии к матчу

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