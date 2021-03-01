Парма - Рома 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Рома, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Роберто Д'Аверса
|Паулу Фонсека
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|3 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 31
|2 : 1
|16.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 12
|2 : 0
|26.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 38
|2 : 1
|29.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 19
|0 : 2
|15.02.2015
|Италия - Серия А
|Тур 23
|0 : 0
|24.09.2014
|Италия - Серия А
|Тур 4
|1 : 2
|02.04.2014
|Италия - Серия А
|Тур 22
|4 : 2
|16.09.2013
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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