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15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
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Парма - Рома 14 марта прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
14 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 27-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
ПармаРома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Рома, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парма
Парма
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Рома3 : 0Парма
08.07.2020 Италия - Серия А Тур 31 Рома2 : 1Парма
16.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Парма0 : 2Рома
10.11.2019 Италия - Серия А Тур 12 Парма2 : 0Рома
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Рома2 : 1Парма
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Парма0 : 2Рома
15.02.2015 Италия - Серия А Тур 23 Рома0 : 0Парма
24.09.2014 Италия - Серия А Тур 4 Парма1 : 2Рома
02.04.2014 Италия - Серия А Тур 22 Рома4 : 2Парма
16.09.2013 Италия - Серия А Тур 3 Парма1 : 3Рома

Отзывы и комментарии к матчу

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