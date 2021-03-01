  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Онлайн трансляции
Суббота 13 марта

22:45  it Дженоа - Удинезе 23:00  es Хетафе - Атлетико 23:00  en Фулхэм - Манчестер Сити 23:30  pt Тондела - Спортинг
Воскресенье 14 марта

12:25  bia Биатлон 14:00  ru Уфа - Рубин 14:30  it Болонья - Сампдория 15:00  en Саутгемптон - Брайтон
15:00  ua Мариуполь - Колос 15:00  fr Ним - Монпелье 15:30  de Байер - Арминия 15:45  bia Биатлон
16:00  es Сельта - Атлетик 16:30  ru Тамбов - Краснодар 17:00  it Торино - Интер 17:00  it Парма - Рома
17:00  fr Дижон - Бордо 17:00  fr Ланс - Метц 17:00  fr Лорьян - Ницца 17:00  fr Ренн - Страсбург
17:00  en Лестер - Шеффилд 17:30  de РБ Лейпциг - Айнтрахт 18:00  ua Шахтёр - Десна 18:00  ua Заря - Динамо Киев
18:15  es Гранада - Реал Сосьедад 19:00  ru Локомотив - Сочи 19:00  fr Монако - Лилль 19:30  en Арсенал - Тоттенхэм
20:00  it Кальяри - Ювентус 20:00  de Штутгарт - Хоффенхайм 20:30  es Эйбар - Вильярреал 20:30  ua Александрия - Олимпик
22:15  en Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 22:45  it Милан - Наполи 23:00  pt Порту - Пасуш де Феррейра 23:00  fr ПСЖ - Нант
23:00  es Севилья - Бетис
Свернуть список

РБ Лейпциг - Айнтрахт 14 марта прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
14 Марта 2021, Воскресенье. 17:30 МСК. Бундеслига, 25-й тур
ЛейпцигАйнтрахт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке РБ Лейпциг - Айнтрахт, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Айнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
04.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Айнтрахт Ф3 : 1РБ Лейпциг
25.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Айнтрахт Ф2 : 0РБ Лейпциг
25.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 РБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
09.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 РБ Лейпциг0 : 0Айнтрахт Ф
23.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Айнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
19.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Айнтрахт Ф2 : 1РБ Лейпциг
23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 РБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
20.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 34 Айнтрахт Ф2 : 2РБ Лейпциг
21.01.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 РБ Лейпциг3 : 0Айнтрахт Ф

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • РБ Лейпциг - Вольфсбург 03.03.2021 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Вольфсбург 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 3 Марта 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Германии, 1/4 Финала Главный...
  • РБ Лейпциг - Майнц 20.09.2020 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Майнц 20.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 20 августа 2020, Воскресенье. 16:30 МСК. Бундеслига. 1-й тур...
  • РБ Лейпциг - Унион 20.01.2021 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Унион 20.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 20 января 2021, Среда. 22:30 МСК. Бундеслига, 17-й тур Главный...
  • РБ Лейпциг - Боруссия Д 09.01.2021 прямая трансляция
    РБ Лейпциг - Боруссия Д 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 9 января 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 15-й тур Главный...
  • Лейпциг - Аугсбург смотреть онлайн 12.02.2021
    Лейпциг - Аугсбург смотреть онлайн 12.02.2021
    Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345 12 Февраля 2021, Пятница. 22:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close