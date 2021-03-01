Боруссия Д - Герта 13 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Д - Герта, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Эдин Терзич
|Паль Дардаи
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 5
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 30
|1 : 0
|30.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 13
|1 : 2
|16.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 3
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|2 : 2
|19.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 1
|26.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 0
|11.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 1
|08.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 2
|14.10.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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