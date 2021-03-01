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Боруссия Д - Герта 13 марта прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
13 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 25-й тур
БаварияГерта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Д - Герта, который запланирован на 13 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Герта
Берлин
Главные тренеры
Хорватия Эдин Терзич
Венгрия Паль Дардаи
История личных встреч
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Герта2 : 5Боруссия Д
06.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия Д1 : 0Герта
30.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Герта1 : 2Боруссия Д
16.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Герта2 : 3Боруссия Д
27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия Д2 : 2Герта
19.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Герта1 : 1Боруссия Д
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Боруссия Д2 : 0Герта
11.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 24 Герта2 : 1Боруссия Д
08.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала Боруссия Д1 : 1 3 : 2Герта
14.10.2016 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия Д1 : 1Герта

Отзывы и комментарии к матчу

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