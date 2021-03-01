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Воскресенье 14 марта

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23:00  es Севилья - Бетис
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ПСЖ - Нант 14 марта прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
14 Марта 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 29-й тур
Главный судья: Карим Абед (Франция)
ПСЖНант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Нант, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Нант
Нант
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
31.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант0 : 3ПСЖ
04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Нант1 : 2ПСЖ
04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 ПСЖ2 : 0Нант
17.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Нант3 : 2ПСЖ
03.04.2019 Кубок Франции 1/2 финала ПСЖ3 : 0Нант
22.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 19 ПСЖ1 : 0Нант
14.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 20 Нант0 : 1ПСЖ
18.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 ПСЖ4 : 1Нант
21.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Нант0 : 2ПСЖ
19.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 ПСЖ2 : 0Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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