ПСЖ - Нант 14 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Нант, который запланирован на 14 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маурисио Почеттино
|Раймон Доменек
|Антуан Комбуаре
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 3
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 0
|17.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|3 : 2
|03.04.2019
|Кубок Франции
|1/2 финала
|3 : 0
|22.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 0
|14.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|18.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|4 : 1
|21.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|19.11.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж...
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 22 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 21-й тур Главный судья: Вилли Делажо (Франция)...
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 13 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 25-й тур Главный судья: Жереми Пиньяр...
Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684 16 декабря 2020, Среда. 21:00 МСК. Лига 1, 15-й тур Главный судья: Карим Абед (Франция)...
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713 3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур Главный судья: Франсуа Летексье...