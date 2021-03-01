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Реал Мадрид - Аталанта 16 марта прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
16 Марта 2021, Вторник. 23:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/8 Финала, Ответный матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Первый матч 1 : 0
Реал МадридАталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Аталанта, который запланирован на 16 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/8 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Аталанта
Бергамо, Италия
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
24.02.2021 Лига чемпионов 1/8 финала Аталанта0 : 1Реал Мадрид
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Реал» — 1:0.

Отзывы и комментарии к матчу

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