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Ротор - Ростов 17 марта прямая трансляция

Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
17 Марта 2021, Среда. 18:00 МСК. РПЛ, 23-й тур
РоторРостов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ротор - Ростов, который запланирован на 17 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Беларусь Александр Николаевич Хацкевич
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
19.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Ростов3 : 0 ТРотор
26.03.2014 Кубок России 1/4 финала Ростов3 : 0Ротор
25.09.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Ротор3 : 2Ростов
17.04.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Ростов4 : 1Ротор
12.07.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Ростов4 : 3Ротор
27.06.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Ротор2 : 0Ростов
29.07.2002 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Ротор0 : 0Ростов
09.07.2002 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ростов0 : 3Ротор
04.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 20 Ростов1 : 2Ротор
18.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 6 Ротор1 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Ротор» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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