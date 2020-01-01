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ЦСКА - Зенит 17 марта прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
17 Марта 2021, Среда. 20:00 МСК. РПЛ, 23-й тур
ЦСКАЗенит

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ЦСКА - Зенит, который запланирован на 17 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Премьер-Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Зенит2 : 1ЦСКА
20.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 ЦСКА0 : 4Зенит
09.02.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Зенит3 : 2ЦСКА
02.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Зенит1 : 1ЦСКА
12.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит3 : 1ЦСКА
11.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА2 : 0Зенит
29.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Зенит0 : 0ЦСКА
22.10.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 14 ЦСКА0 : 0Зенит
04.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 ЦСКА0 : 0Зенит
20.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Зенит1 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: ЦСКА — «Зенит». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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