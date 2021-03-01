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Торино - Сассуоло 17 марта прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
17 Марта 2021, Среда. 17:00 МСК. Серия А, 24-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
ТориноСассуоло

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Сассуоло, который запланирован на 17 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Сассуоло
Сассуоло
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
23.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Сассуоло3 : 3Торино
18.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Сассуоло2 : 1Торино
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Торино2 : 1Сассуоло
12.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Торино3 : 2Сассуоло
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Сассуоло1 : 1Торино
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Сассуоло1 : 1Торино
27.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Торино3 : 0Сассуоло
28.05.2017 Италия - Серия А Тур 38 Торино5 : 3Сассуоло
08.01.2017 Италия - Серия А Тур 19 Сассуоло0 : 0Торино
24.04.2016 Италия - Серия А Тур 35 Торино1 : 3Сассуоло

Отзывы и комментарии к матчу

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