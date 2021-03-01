ПСЖ - Лилль 17 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Лилль, который запланирован на 17 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маурисио Почеттино
|Кристоф Галтье
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|26.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 2
|22.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0
|14.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|5 : 1
|02.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 1
|03.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|0 : 3
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|3 : 1
|07.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 1
|14.12.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 1
|28.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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