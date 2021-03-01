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Десна - Днепр-1 20 марта прямая трансляция

Стадион: имени Юрия Гагарина (Чернигов, Украина), вместимость: 12060
20 Марта 2021, Суббота. 18:00 МСК. Премьер-лига, 19-й тур
ДеснаДнепр-1

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Десна - Днепр-1, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 19. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Десна
Чернигов
Днепр-1
Днепр
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Хорватия Игор Йовичевич
История личных встреч
18.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 6 Днепр-12 : 0Десна
09.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 14 Десна1 : 1Днепр-1
11.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 3 Днепр-10 : 1Десна

Отзывы и комментарии к матчу

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