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Борнмут - Саутгемптон 20 марта прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
20 Марта 2021, Суббота. 15:15 МСК. Кубок Англии, 1/4 Финала
БорнмутСаутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Борнмут - Саутгемптон, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Джонатан Вудгейт
Австрия Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
19.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 37 Борнмут0 : 2Саутгемптон
20.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 6 Саутгемптон1 : 3Борнмут
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Саутгемптон3 : 3Борнмут
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Борнмут0 : 0Саутгемптон
28.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 36 Саутгемптон2 : 1Борнмут
03.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Борнмут1 : 1Саутгемптон
01.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Саутгемптон0 : 0Борнмут
18.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 17 Борнмут1 : 3Саутгемптон
01.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 28 Борнмут2 : 0Саутгемптон
01.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 11 Саутгемптон2 : 0Борнмут

Отзывы и комментарии к матчу

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