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Реал Сосьедад - Барселона 21 марта прямая трансляция

Стадион: Аноэта (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 32076
21 Марта 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Реал СосьедадБарселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Сосьедад - Барселона, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
13.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
16.12.2020 Испания - Примера Тур 19 Барселона2 : 1Реал Сосьедад
07.03.2020 Испания - Примера Тур 27 Барселона1 : 0Реал Сосьедад
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Реал Сосьедад2 : 2Барселона
20.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Барселона2 : 1Реал Сосьедад
15.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Реал Сосьедад1 : 2Барселона
20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Барселона1 : 0Реал Сосьедад
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад2 : 4Барселона
15.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Барселона3 : 2Реал Сосьедад
26.01.2017 Кубок Испании 1/4 финала Барселона5 : 2Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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