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Уэска - Осасуна 20 марта прямая трансляция

Стадион: Эль-Алькорас (Уэска, Испания), вместимость: 5500
20 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
УэскаОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Уэска - Осасуна, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Уэска
Уэска
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Хосе Пачета
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
20.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Осасуна1 : 1Уэска
28.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 24 Уэска1 : 0Осасуна
02.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 3 Осасуна1 : 1Уэска
29.05.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 41 Осасуна2 : 3Уэска
10.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 20 Уэска0 : 1Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

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