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Сельта - Реал Мадрид 20 марта прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
20 Марта 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 28-й тур
Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
СельтаРеал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сельта - Реал Мадрид, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сельта
Виго
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
02.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Реал Мадрид2 : 0Сельта
16.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Реал Мадрид2 : 2Сельта
17.08.2019 Испания - Примера Тур 1 Сельта1 : 3Реал Мадрид
16.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Реал Мадрид2 : 0Сельта
11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Сельта2 : 4Реал Мадрид
12.05.2018 Испания - Примера Тур 37 Реал Мадрид6 : 0Сельта
07.01.2018 Испания - Примера Тур 18 Сельта2 : 2Реал Мадрид
17.05.2017 Испания - Примера Тур 21 Сельта1 : 4Реал Мадрид
25.01.2017 Кубок Испании 1/4 финала Сельта2 : 2Реал Мадрид
18.01.2017 Кубок Испании 1/4 финала Реал Мадрид1 : 2Сельта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Сельта» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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