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Сампдория - Торино 21 марта прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 28-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
СампдорияТорино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сампдория - Торино, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 28-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Торино
Турин
Главные тренеры
Италия Клаудио Раньери
Италия Давиде Никола
История личных встреч
30.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Торино2 : 2Сампдория
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Торино1 : 3Сампдория
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Сампдория1 : 0Торино
03.04.2019 Италия - Серия А Тур 30 Торино2 : 1Сампдория
04.11.2018 Италия - Серия А Тур 11 Сампдория1 : 4Торино
03.02.2018 Италия - Серия А Тур 23 Сампдория1 : 1Торино
17.09.2017 Италия - Серия А Тур 4 Торино2 : 2Сампдория
29.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Торино1 : 1Сампдория
04.12.2016 Италия - Серия А Тур 15 Сампдория2 : 0Торино
03.02.2016 Италия - Серия А Тур 23 Сампдория2 : 2Торино

Отзывы и комментарии к матчу

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