  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Бавария - Штутгарт 20 марта прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Марта 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 26-й тур
БаварияШтутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бавария - Штутгарт, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Штутгарт1 : 3Бавария
27.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Бавария4 : 1Штутгарт
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Штутгарт0 : 3Бавария
12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария1 : 4Штутгарт
16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт0 : 1Бавария
09.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 29 Штутгарт1 : 3Бавария
07.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 12 Бавария4 : 0Штутгарт
07.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 20 Штутгарт0 : 2Бавария
13.09.2014 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария2 : 0Штутгарт
10.05.2014 Германия - Бундеслига Тур 34 Бавария1 : 0Штутгарт

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Бавария - Кёльн 27.02.2021 прямая трансляция
    Бавария - Кёльн 27.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 27 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 23-й тур Главный судья: Мартин Петерзен...
  • Бавария - Майнц 03.01.2021 прямая трансляция
    Бавария - Майнц 03.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 3 января 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 14-й тур Главный судья: Маркус Шмидт...
  • Бавария - Хоффенхайм 30.01.2021 прямая трансляция
    Бавария - Хоффенхайм 30.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 30 января 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 19-й тур Главный судья: Беньямин Кортус...
  • Бавария - Арминия 15.02.2021 прямая трансляция
    Бавария - Арминия 15.02.2021 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 15 Февраля 2021, Понедельник. 22:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур Главный судья: Флориан...
  • Бавария - Айнтрахт 24.10.2020 прямая трансляция
    Бавария - Айнтрахт 24.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000 24 октября 2020, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 5-й тур...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close