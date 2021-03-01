Шальке - Боруссия М 20 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шальке - Боруссия М, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Димитриос Граммозис
|Марко Розе
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 1
|17.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 0
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 2
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
|16.03.2017
|Лига Европы
|1/8 финала
|2 : 2
|09.03.2017
|Лига Европы
|1/8 финала
|1 : 1
|04.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|4 : 2
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