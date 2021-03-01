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Шальке - Боруссия М 20 марта прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
20 Марта 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 26-й тур
ШалькеБоруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шальке - Боруссия М, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 26-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Греция Димитриос Граммозис
Германия Марко Розе
История личных встреч
28.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 9 Боруссия М4 : 1Шальке-04
17.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Шальке-042 : 0Боруссия М
17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М0 : 0Шальке-04
02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Шальке-040 : 2Боруссия М
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М2 : 1Шальке-04
28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Шальке-041 : 1Боруссия М
09.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия М1 : 1Шальке-04
16.03.2017 Лига Европы 1/8 финала Боруссия М2 : 2Шальке-04
09.03.2017 Лига Европы 1/8 финала Шальке-041 : 1Боруссия М
04.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М4 : 2Шальке-04

Отзывы и комментарии к матчу

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