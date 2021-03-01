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Метц - Ренн 20 марта прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
20 Марта 2021, Суббота. 15:00 МСК. Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
МетцРенн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Метц - Ренн, который запланирован на 20 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Метц
Метц
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Фредерик Антонетти
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 Ренн1 : 0Метц
04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Метц0 : 1Ренн
14.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Ренн1 : 2Метц
09.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Метц1 : 1Ренн
04.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 28 Метц1 : 1Ренн
30.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн1 : 0Метц
07.03.2015 Франция - Лига 1 Тур 28 Ренн1 : 0Метц
18.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 10 Метц0 : 0Ренн
26.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 23 Метц1 : 1Ренн
25.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 5 Ренн2 : 0Метц

Отзывы и комментарии к матчу

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