Монпелье - Бордо 21 марта прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Бордо, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мишель Дер Закарян
|Жан-Луи Гассе
|07.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 2
|17.08.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|1 : 1
|05.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 2
|21.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 0
|15.04.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|1 : 3
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|0 : 2
|18.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|5 : 1
|17.12.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|4 : 0
|09.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 1
|18.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 0
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