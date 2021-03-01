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Монпелье - Бордо 21 марта прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
21 Марта 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция)
МонпельеБордо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Бордо, который запланирован на 21 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 30-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
07.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Бордо0 : 2Монпелье
17.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Бордо1 : 1Монпелье
05.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Бордо1 : 2Монпелье
21.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Монпелье2 : 0Бордо
15.04.2018 Франция - Лига 1 Тур 33 Монпелье1 : 3Бордо
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 Бордо0 : 2Монпелье
18.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 30 Бордо5 : 1Монпелье
17.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 18 Монпелье4 : 0Бордо
09.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 20 Монпелье0 : 1Бордо
18.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Бордо0 : 0Монпелье

Отзывы и комментарии к матчу

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