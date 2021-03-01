  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Швеция - Грузия 25 марта прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Швеция Грузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Швеция - Грузия, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Швеция. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Швеция
Грузия
Главные тренеры
Швеция Янне Андерссон
Грузия Рамаз Сванадзе
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Швеция — Грузия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Швеция - Германия обзор матча (15.10.2013)
    Швеция - Германия обзор матча (15.10.2013)
    15 октября 2013 | Чемпионат Мира 2014 - Квалификация | 10-й тур...
  • Австрия U20 - Швеция U20 29.12.2020 прямая трансляция
    Австрия U20 - Швеция U20 29.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Матч без зрителей 29 декабря 2020, вторник. 02:00 МСК. U20 Чемпионат Мира-2021...
  • Бостон - Тампа-Бэй 27.08.2020 прямая трансляция
    Бостон - Тампа-Бэй 27.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270 27 августа 2020, четверг. 03:00 МСК. Плей-офф 1/2 финала - Восток. 3-й матч...
  • Мальмё - Краковия 27.08.2020 прямая трансляция
    Мальмё - Краковия 27.08.2020 прямая трансляция
    Стадион: Эледа (Сведбанк) (Мальмё, Швеция), вместимость: 24000 27 августа 2020, четверг. 20:00 МСК. Лига Европы, 1-й раунд Главный судья: Урс...
  • Смотреть онлайн Швеция – Россия прямая трансляция
    Смотреть онлайн Швеция – Россия прямая трансляция
    Хоккей. Евротур. Шведские игры Смотреть онлайн Швеция – Россия. Прямая видео трансляция матча Начало 21.04.2011 в 21:30...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close