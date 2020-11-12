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Венгрия - Польша 25 марта прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
ВенгрияПольша

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Венгрия - Польша, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Венгрия. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Венгрия
Польша
Главные тренеры
Италия Марко Росси
Польша Ежи Юзеф Бженчек
Португалия Паулу Соуза
История личных встреч
15.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Польша2 : 1Венгрия

Отзывы и комментарии к матчу

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