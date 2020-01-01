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Лихтенштейн - Армения 25 марта прямая трансляция

Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 6127
25 Марта 2021, Четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022, 1-й тур
Главный судья: Юлиан Вайнбергер (Австрия)
Лихтенштейн Армения

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лихтенштейн - Армения, который запланирован на 25 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Лихтенштейн. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 1-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лихтенштейн
Армения
Главные тренеры
Исландия Хелги Колвидссон
Лихтенштейн Мартин Штоклаза
Испания Хоакин Капаррос
История личных встреч
12.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. Тур 7 Лихтенштейн1 : 1Армения
08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа J. Тур 3 Армения3 : 0Лихтенштейн
19.11.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 6 Лихтенштейн2 : 2Армения
06.09.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 4. Тур 1 Армения2 : 1Лихтенштейн

Отзывы и комментарии к матчу

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