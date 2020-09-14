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Германия - Северная Македония 31 марта прямая трансляция

Стадион: Шауйнсланд-Райзен-Арена (Дуйсбург, Германия), вместимость: 31500
31 Марта 2021, Среда. 21:45 МСК. ЧМ-2022, 3-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
ГерманияМакедония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Германия - Северная Македония, который запланирован на 31 марта 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Отборочные игры к Чемпионату Мира по футболу 2022. 3-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Германия
Северная Македония
Главные тренеры
Германия Йоахим Лёв
Северная Македония Игор Ангелоски
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧМ-2022: Германия — Северная Македония. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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