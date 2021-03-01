  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Днепр-1 - Львов 2 апреля прямая трансляция

Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003
2 Апреля 2021, Пятница. 19:00 МСК. Премьер-лига, 20-й тур
Днепр-1Львов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на украинском Днепр-1 - Львов, который запланирован на 02 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Украина. Турнир: Чемпионат Украины 2020/21. Тур 20. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Днепр-1
Днепр
Львов
Львов
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Украина Анатолий Петрович Бессмертный
История личных встреч
24.10.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Львов1 : 3Днепр-1
11.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 8 Днепр-13 : 2Львов
07.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 3 Львов1 : 2Днепр-1
30.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Львов0 : 2Днепр-1
26.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Днепр-12 : 3Львов
29.11.2017 Кубок Украины 1/4 финала Львов1 : 2 ДВДнепр-1

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Львов - Днепр-1 24.10.2020 прямая трансляция
    Львов - Днепр-1 24.10.2020 прямая трансляция
    Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051 24 октября 2020, Суббота. 19:30 МСК. УПЛ, 7-й тур...
  • Днепр-1 - Александрия 03.03.2021 прямая трансляция
    Днепр-1 - Александрия 03.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 3 Марта 2021, Среда. 20:00 МСК. Кубок Украины, 1/4 Финала Главный судья: Александр Шандор...
  • Днепр-1 - Мариуполь 18.09.2020 прямая трансляция
    Днепр-1 - Мариуполь 18.09.2020 прямая трансляция
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 18 августа 2020, Пятница. 19:00 МСК. УПЛ, 3-й тур...
  • Днепр-1 - Колос 06.11.2020 прямая трансляция
    Днепр-1 - Колос 06.11.2020 прямая трансляция
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 6 ноября 2020, Пятница. 20:00 МСК. УПЛ, 9-й тур...
  • Днепр-1 - Александрия 08.03.2021 прямая трансляция
    Днепр-1 - Александрия 08.03.2021 прямая трансляция
    Стадион: Днепр-Арена (Днепр, Украина), вместимость: 31003 8 Марта 2021, Понедельник. 15:00 МСК. Премьер-лига, 17-й тур Главный судья: Андрей...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close