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Леванте - Уэска 2 апреля прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
2 Апреля 2021, Пятница. 22:00 МСК. Ла Лига, 29-й тур
ЛевантеУэска

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Уэска, который запланирован на 02 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Уэска
Уэска
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
22.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Уэска1 : 1Леванте
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Леванте2 : 2Уэска
24.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Уэска2 : 2Леванте
10.06.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Леванте1 : 2Уэска
15.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Уэска0 : 2Леванте

Отзывы и комментарии к матчу

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