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Суббота 03 апреля

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14:30  en Челси - Вест Бромвич 15:00  es Гранада - Вильярреал 16:00  it Аталанта - Удинезе 16:00  it Беневенто - Парма
16:00  it Кальяри - Верона 16:00  it Сассуоло - Рома 16:00  it Наполи - Кротоне 16:00  it Дженоа - Фиорентина
16:00  it Лацио - Специя 16:30  ru Краснодар - Ахмат 16:30  ru Рубин - Сочи 16:30  de Байер - Шальке
16:30  de Аугсбург - Хоффенхайм 16:30  de Вольфсбург - Кёльн 16:30  de Боруссия Д - Айнтрахт 16:30  de Майнц - Арминия
17:00  ua Рух - Заря 17:00  en Лидс - Шеффилд 17:15  es Реал Мадрид - Эйбар 18:00  fr ПСЖ - Лилль
19:00  ru Динамо Москва - Уфа 19:00  it Торино - Ювентус 19:30  en Лестер - Манчестер Сити 19:30  es Осасуна - Хетафе
19:30  de Лейпциг - Бавария 19:30  ua Десна - Олимпик 21:30  de Боруссия М - Фрайбург 21:45  it Болонья - Интер
22:00  fr Ланс - Лион 22:00  en Арсенал - Ливерпуль 22:30  pt Порту - Санта-Клара 22:30  es Атлетик - Реал Сосьедад
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Милан - Сампдория 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
3 Апреля 2021, Суббота. 13:30 МСК. Серия А, 29-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия)
МиланСампдория
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Сампдория, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Милан
Милан
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
06.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Сампдория1 : 2Милан
29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Сампдория1 : 4Милан
06.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Милан0 : 0Сампдория
30.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Сампдория1 : 0Милан
12.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Сампдория0 : 2 ДВМилан
28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Милан3 : 2Сампдория
18.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Милан1 : 0Сампдория
24.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Сампдория2 : 0Милан
05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Милан0 : 1Сампдория
16.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Сампдория0 : 1Милан

Отзывы и комментарии к матчу

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