Болонья - Интер 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Интер, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Синиша Михайлович
|Антонио Конте
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|3 : 1
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|1 : 2
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 2
|03.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|01.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 3
|0 : 3
|11.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|19.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 5
|1 : 1
|19.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 1
|17.01.2017
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 6
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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