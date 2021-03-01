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Торино - Ювентус 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
3 Апреля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Серия А, 29-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия)
ТориноЮвентус
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Ювентус, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Торино
Турин
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Андреа Пирло
История личных встреч
05.12.2020 Италия - Серия А Тур 10 Ювентус2 : 1Торино
04.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Ювентус4 : 1Торино
02.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Торино0 : 1Ювентус
03.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Ювентус1 : 1Торино
15.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Торино0 : 1Ювентус
18.02.2018 Италия - Серия А Тур 25 Торино0 : 1Ювентус
03.01.2018 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус2 : 0Торино
23.09.2017 Италия - Серия А Тур 6 Ювентус4 : 0Торино
06.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Ювентус1 : 1Торино
11.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Торино1 : 3Ювентус

Отзывы и комментарии к матчу

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