Торино - Ювентус 03 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Торино - Ювентус, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давиде Никола
|Андреа Пирло
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 1
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|4 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|0 : 1
|03.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|15.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 1
|18.02.2018
|Италия - Серия А
|Тур 25
|0 : 1
|03.01.2018
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 0
|23.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 6
|4 : 0
|06.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 1
|11.12.2016
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 3
Отзывы и комментарии к матчу
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