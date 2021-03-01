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Аталанта - Удинезе 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
3 Апреля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия)
АталантаУдинезе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Удинезе, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 29-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Лука Готти
История личных встреч
20.01.2021 Италия - Серия А Тур 10 Удинезе1 : 1Аталанта
28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Удинезе2 : 3Аталанта
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта7 : 1Удинезе
29.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Аталанта2 : 0Удинезе
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 3Аталанта
31.03.2018 Италия - Серия А Тур 30 Аталанта2 : 0Удинезе
29.10.2017 Италия - Серия А Тур 11 Удинезе2 : 1Аталанта
07.05.2017 Италия - Серия А Тур 35 Удинезе1 : 1Аталанта
11.12.2016 Италия - Серия А Тур 16 Аталанта1 : 3Удинезе
08.05.2016 Италия - Серия А Тур 37 Аталанта1 : 1Удинезе

Отзывы и комментарии к матчу

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