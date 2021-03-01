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РБ Лейпциг - Бавария 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
3 Апреля 2021, Суббота. 19:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур
ЛейпцигБавария
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке РБ Лейпциг - Бавария, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
05.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария3 : 3РБ Лейпциг
09.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Бавария0 : 0РБ Лейпциг
14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг1 : 1Бавария
25.05.2019 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг0 : 3Бавария
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг0 : 0Бавария
19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария1 : 0РБ Лейпциг
18.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 РБ Лейпциг2 : 1Бавария
28.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 10 Бавария2 : 0РБ Лейпциг
25.10.2017 Кубок Германии 2-й раунд РБ Лейпциг1 : 1 4 : 5Бавария
13.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 33 РБ Лейпциг4 : 5Бавария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура Бундеслиги: «РБ Лейпциг» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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