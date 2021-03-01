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Вольфсбург - Кёльн 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
3 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур
ВольфсбургКельн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вольфсбург - Кёльн, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Маркус Гисдоль
История личных встреч
05.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Кёльн2 : 2Вольфсбург
18.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Кёльн3 : 1Вольфсбург
17.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург2 : 1Кёльн
12.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 34 Вольфсбург4 : 1Кёльн
16.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 17 Кёльн1 : 0Вольфсбург
04.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 19 Кёльн1 : 0Вольфсбург
10.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 2 Вольфсбург0 : 0Кёльн
31.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург1 : 1Кёльн
22.08.2015 Германия - Бундеслига Тур 2 Кёльн1 : 1Вольфсбург
23.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 34 Кёльн2 : 2Вольфсбург

Отзывы и комментарии к матчу

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