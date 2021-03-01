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Байер - Шальке 03 апреля прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
3 Апреля 2021, Суббота. 16:30 МСК. Бундеслига, 27-й тур
БайерШальке
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Байер - Шальке, который запланирован на 03 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 27-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Греция Димитриос Граммозис
История личных встреч
06.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Шальке-040 : 3Байер
14.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Шальке-041 : 1Байер
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Байер2 : 1Шальке-04
11.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Байер1 : 1Шальке-04
19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Шальке-041 : 2Байер
25.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Байер0 : 2Шальке-04
29.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Шальке-041 : 1Байер
28.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 31 Байер1 : 4Шальке-04
11.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 14 Шальке-040 : 1Байер
23.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 31 Шальке-042 : 3Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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