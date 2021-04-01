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Нант - Ницца 04 апреля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
4 Апреля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Франция)
НантНицца
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Нант - Ницца, который запланирован на 04 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 31-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Нант
Нант
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Франция Раймон Доменек
Франция Антуан Комбуаре
Румыния Адриан Урся
История личных встреч
03.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца2 : 1Нант
05.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант1 : 0Ницца
11.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Ницца1 : 1Нант
25.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Нант1 : 2Ницца
18.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца1 : 1Нант
10.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Нант1 : 2Ницца
18.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 30 Нант1 : 1Ницца
30.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 11 Ницца4 : 1Нант
30.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 36 Нант1 : 0Ницца
04.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 9 Ницца1 : 2Нант

Отзывы и комментарии к матчу

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