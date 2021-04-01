Бенфика - Маритиму 05 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Маритиму, который запланирован на 05 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
|Хулио Веласкес
|30.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 2
|29.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 0
|30.11.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|4 : 0
|22.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|6 : 0
|16.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|0 : 1
|03.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|5 : 0
|01.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 1
|14.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|3 : 0
|02.12.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|2 : 1
|19.11.2016
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|6 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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