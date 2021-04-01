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Бенфика - Маритиму 05 апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
5 Апреля 2021, Понедельник. 21:00 МСК. Примейра, 25-й тур
БенфикаМаритиму
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Маритиму, который запланирован на 05 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Маритиму
Фуншал
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Испания Хулио Веласкес
История личных встреч
30.11.2020 Португалия - Примейра Тур 8 Маритиму1 : 2Бенфика
29.06.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Маритиму2 : 0Бенфика
30.11.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Бенфика4 : 0Маритиму
22.04.2019 Португалия - Примейра Тур 30 Бенфика6 : 0Маритиму
16.12.2018 Португалия - Примейра Тур 13 Маритиму0 : 1Бенфика
03.03.2018 Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика5 : 0Маритиму
01.10.2017 Португалия - Примейра Тур 8 Маритиму1 : 1Бенфика
14.04.2017 Португалия - Примейра Тур 29 Бенфика3 : 0Маритиму
02.12.2016 Португалия - Примейра Тур 12 Маритиму2 : 1Бенфика
19.11.2016 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика6 : 0Маритиму

Отзывы и комментарии к матчу

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