  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Реал Мадрид - Ливерпуль 06 апреля прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
6 Апреля 2021, Вторник. 22:00 МСК. Лига Чемпионов, 1/4 Финала, Первый матч
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия)
Реал МадридЛиверпуль
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Ливерпуль, который запланирован на 06 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Чемпионов 2020/21. 1/4 финала. Первый матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
26.05.2018 Лига чемпионов Финал Реал Мадрид3 : 1Ливерпуль
04.11.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Ливерпуль
22.10.2014 Лига чемпионов Группа B. Тур 3 Ливерпуль0 : 3Реал Мадрид
10.03.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Ливерпуль4 : 0Реал Мадрид
25.02.2009 Лига чемпионов 1/8 финала Реал Мадрид0 : 1Ливерпуль
Текстовая трансляция
0'
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».Зидан — о противостоянии с «Ливерпулем» в ЛЧ: «Реал» недооценивают раньше времени0'Серхио Рамос пропустит матч с «Барселоной» и обе встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Большая потеря для мадридцев.Серхио Рамос пропустит матч с «Барселоной» и обе встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Реал Мадрид - Эйбар 03 апреля прямая трансляция
    Реал Мадрид - Эйбар 03 апреля прямая трансляция
    Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 3 Апреля 2021, Суббота. 17:15 МСК. Ла Лига, 29-й тур Главный судья: Исидро Диас де...
  • Смотреть онлайн Реал Мадрид – Барселона прямая трансляция
    Смотреть онлайн Реал Мадрид – Барселона прямая трансляция
    Футбол. Лига Чемпионов.1/2 финала.Первый матч Смотреть онлайн Реал Мадрид – Барселона. Прямая видео трансляция матча Начало 27.04.2011 в 22:45...
  • Смотреть онлайн Лига Чемпионов 1/2 финала первый матч: Бавария – Реал Мадрид прямая трансляция
    Смотреть онлайн Лига Чемпионов 1/2 финала первый матч: Бавария – Реал Мадрид прямая трансляция
    Футбол | Лига Чемпионов | 1/2 финала | Первый матч Смотреть онлайн Бавария – Реал Мадрид | Прямая видео трансляция матча Начало 17.04.2012 в...
  • Прямая трансляция матча Реал Мадрид - Лион смотреть онлайн
    Прямая трансляция матча Реал Мадрид - Лион смотреть онлайн
    Футбол. Лига Чемпионов.1/8 финала. Смотреть онлайн Реал Мадрид - Лион Прямая видео трансляция матча Начало 16.03.2011 в 22:45    ...
  • Реал Мадрид - Эльче 13 марта прямая трансляция
    Реал Мадрид - Эльче 13 марта прямая трансляция
    Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500 13 Марта 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 27-й тур Главный судья: Хорхе Фигероа...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close