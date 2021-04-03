Ахмат - Уфа 07 апреля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Уфа, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Андрей Викторович Талалаев
|25.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|3 : 1
|07.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|0 : 1
|05.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 1
|17.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 1
|02.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|2 : 1
|25.11.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|2 : 1
|05.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 2
|05.03.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 1
|26.10.2016
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|20.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 3
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