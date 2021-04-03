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Ахмат - Уфа 07 апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
7 Апреля 2021, Среда. 19:00 МСК. Кубок России, 1/4 Финала
АхматУфа
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ахмат - Уфа, который запланирован на 07 апреля 2021. Эта встреча пройдет в стране Россия. Турнир: Кубок России 2020/21. 1/4 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
25.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Ахмат3 : 1Уфа
07.12.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат0 : 1Уфа
05.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Уфа0 : 1Ахмат
17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Уфа0 : 1Ахмат
02.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Ахмат2 : 1Уфа
25.11.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат2 : 1Уфа
05.08.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Уфа3 : 2Ахмат
05.03.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат0 : 1Уфа
26.10.2016 Кубок России 1/8 финала Ахмат1 : 1 3 : 4Уфа
20.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Уфа1 : 3Ахмат
Текстовая трансляция
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Прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат» — «Уфа».«Ахмат» — «Уфа». Прогноз: Талалаев уволил Мусаева, а теперь хочет в полуфинал Кубка РоссииВ шести последних очных встречах грозненцы одержали пять побед. У тонущей «Уфы» нет шансов.0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка России: «Ахмат» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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