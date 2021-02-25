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Вильярреал - Ред Булл Зальцбург 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
25 Февраля 2021, Четверг. 20:55 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
ВильярреалСочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вильярреал - Ред Булл Зальцбург, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
США Джесси Марш
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Ред Булл Зальцбург0 : 2Вильярреал
26.02.2015 Лига Европы 1/16 финала Ред Булл Зальцбург1 : 3Вильярреал
19.02.2015 Лига Европы 1/16 финала Вильярреал2 : 1Ред Булл Зальцбург
17.12.2009 Лига Европы Группа G. Тур 6 Вильярреал0 : 1Ред Булл Зальцбург
01.10.2009 Лига Европы Группа G. Тур 2 Ред Булл Зальцбург2 : 0Вильярреал

Отзывы и комментарии к матчу

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