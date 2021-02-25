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Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 25.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
25 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 1/16 Финала Ответный матч
Главный судья: Лоуренс Виссер (Бельгия)
НорвичРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад, который запланирован на 25 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Лига Европы 2020/21. 1/16 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
18.02.2021 Лига Европы 1/16 финала Реал Сосьедад0 : 4Манчестер Юнайтед
05.11.2013 Лига чемпионов Группа A. Тур 4 Реал Сосьедад0 : 0Манчестер Юнайтед
23.10.2013 Лига чемпионов Группа A. Тур 3 Манчестер Юнайтед1 : 0Реал Сосьедад

Отзывы и комментарии к матчу

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